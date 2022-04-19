Mardin'de 20 bin gencin faydalandığı gençlik merkezi ek binası hizmete açıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ek binası hizmete girdi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirtaş, gençlik merkezi ile yeni yapılan ek binada eğitim alan ve etkinliklere katılan gençlerle sohbet etti.

Vali Demirtaş, gazetecilere, 2 bin 700 metrekarelik alana sahip olan merkezde 20 binin üzerinde gencin faydalandığını belirterek, gençlerin yoğun ilgisi ve talepleri üzerine 500 metrekarelik yeni bir alan oluşturulduklarını söyledi.

Ek binada, okuma salonu, kütüphane ve 4 derslik yaptıklarını ve kentte ilk kez bir Robotik Kodlama Merkezi açtıklarını kaydeden Demirtaş, merkezde 10 binin üzerinde kitabın bulunduğunu belirtti.

Gençlere en güzel şekilde hizmet etmek ve onlara faydalı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildiren Demirtaş, gençlerin merkezden ücretsiz yararlandığını aktardı.

Gençlerin yoğun ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Demirtaş, her ilçede benzer merkezlerin açılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Merkezde çok ciddi anlamda öğrenci sayısında artış meydana geldiğini ifade eden Demirtaş, "20 bin üzerine çıkınca tabi ki burayı genişletmek zorunda kaldık. İhtiyaç olursa yeni alanlar da açacağız." dedi.

Vali Demirtaş, gençlerin merkezde iftar yapma isteği üzerine ilgili birimlere gerekli hazırlıkları yapmaları için talimat verdi.