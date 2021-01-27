Mardin'de 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 20 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerle toplumun her kesiminde takdir topluyor.

Bu kapsamda Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrencilere dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına 20 bin kışlık ayakkabı teslim edildi.

İlçe kaymakamlıkların koordinasyonunda okullara bırakılacak ayakkabılar daha sonra belirlenen dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kısa bir süre içerisinde dağıtımı gerçekleştirilecek.