Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü

Son dönemlerde birçok ilimizde buğday tarlalarında meydana gelen yangınlarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video kafa karıştırdı. Mardin'de kaydedildiği belirtilen videoda yangın çıkan tarladaki düzenek dikkat çekti. Düzeneği kayda alan vatandaşlar, yangınların bilinçli çıkarıldığını öne sürdü.

SON OLARAK DERİK'TE YANGIN ÇIKTI

Kentte son olarak Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi'nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet'e ait buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

200 DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

İşte yanan tarladan kareler;