Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü - Son Dakika
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Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü

Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü

15.06.2023 19:18

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi'nde, bir buğday tarlasında çıkan yangın, yaklaşık 200 dönüm ekili alanın zarar görmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dönemlerde birçok ilimizde buğday tarlalarında meydana gelen yangınlarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video kafa karıştırdı. Mardin'de kaydedildiği belirtilen videoda yangın çıkan tarladaki düzenek dikkat çekti. Düzeneği kayda alan vatandaşlar, yangınların bilinçli çıkarıldığını öne sürdü.

SON OLARAK DERİK'TE YANGIN ÇIKTI

Kentte son olarak Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi'nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet'e ait buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

200 DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

İşte yanan tarladan kareler;

Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
Kaynak: DHA
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Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü - Son Dakika
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