Son Dakika Haberleri: Mardin'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

Mardin'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

48 dakika önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Mardin'de
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Mardin'de eğitim ve öğretimde büyük hamle gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, programın buna büyük katkı sunacağını söyledi.

Çalıştaya okul yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Yakup Sarı, Mardin, Güncel
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