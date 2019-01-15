Mardin'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"
48 dakika önce
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
Mardin
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Mardin'de eğitim ve öğretimde büyük hamle gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, programın buna büyük katkı sunacağını söyledi.
Çalıştaya okul yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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