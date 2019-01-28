Son Dakika Haberleri: Mardin'de 21 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de 21 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

9 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 21 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de 21 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 21 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Kızıltepe ilçesinin Hanyeri Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda, mısır tarlasına gizlenmiş teröristlere ait iki sırt çantasında 21 kilo 200 gram plastik patlayıcı, 9 elektrikli fünye, 10 metre infilaklı fitil, 4 zaman ayarlı elektronik devre kartı, 4 pil ve parça etkisi yaratmak amacıyla kullanılan çok sayıda demir bilye ele geçirildi.

Patlayıcı ekiplerce kontrollü olarak olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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