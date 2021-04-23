Mardin'de 23 Nisan'a özel "Türk Bayrağı Uçurtması" adlı kısa film çekildi - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Türk Bayrağı Uçurtması" adlı kısa film hazırlandı.

Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle sağlanan kamera ve drone ile çekimleri yapılan 3 öğrencinin yer aldığı film ilgi gördü.

Filmde, 3 öğrencinin kendi imkanlarıyla hazırladıkları Türk bayrağı desenli uçurtmayı havalandırıp tüm "ilçeyi mutlu etmek için" plan yapması aktarılıyor.

Filmde, iplerin kısa olması nedeniyle öğrencilerden biri üstündeki örgü kazağın iplerini sökerek uçurtmaya bağlıyor. Ardından al bayrak desenli uçurtmayı havalandıran çocuklar ellerindeki Türk bayrağı ve balonlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, salgın sürecinin en çok çocukları etkilediğini, çocukların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı evde kutladığını söyledi.

Aytemür, "Çocuklarımızın bu bayramı evde buruk geçirmemeleri, bu mutlu günde tebessüm etmeleri ve morallerini yükseltmek için kısa bir film hazırladık." dedi.