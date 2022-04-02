Mardin'de 242 kişiye tıbbi malzeme desteği verildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara günlük hayatlarını kolaylaştıracak 242 tıbbi malzeme desteği verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yaşlı Destek Programı kapsamında, Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Destek Merkezi Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı önünde düzenlenen törende, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü bireylere günlük hayatlarını kolaylaştıracak medikal cihazlar olan 18 manuel hasta karyolası, 4 akülü tekerlekli sandalye, 10 manuel tekerlekli sandalye, 40 tekerlekli yürüteç, 40 oturaklı baston, 80 tansiyon ölçme cihazı, 50 şeker ölçme cihazı ve ölçme strip teslim edildi.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yaşlı Destek Programı kapsamında kentte 65 yaş üstü vatandaşlara destekte bulunduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliği her daim güçlü kılmayı, gencinden, yaşlısına herkese hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Hem Aile Sosyal Bakanlığımız hem Büyükşehir Belediyemiz olarak hem de Valiliğimiz olarak her zaman yaşlı vatandaşlarımızın yanındayız. Bugün burada 242 adet tıbbi malzeme dağıtmış olacağız bunların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok önemlidir. Bir ailede yaşlılar mutlu ise o aile ve toplumda muhakkak mutlu ve huzurlu olurlar. Yaşlısı mutlu, huzurlu olamayan bir toplumun büyüyüp gelişmesi mümkün değildir. Öncelikler sizlerin kardeşleri olarak sizlerin duasını alacağız. Bizim kapımız sizlere 24 saat açık. Bizim imkanlarımız sizler için seferber olmuştur. Tekrardan bu programımızın hayırlı olmasını diliyorum."