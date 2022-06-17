Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de 246 bin 477 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

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