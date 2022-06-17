Mardin'de 246 bin 477 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
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Mardin'de 246 bin 477 öğrenci karne sevinci yaşadı

17.06.2022 13:30
Mardin'de 246 bin 477 öğrenci karne sevinci yaşadı

Mardin Vali Vekili Birkan Tatlısöz, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla Artuklu ilçesi Zinciriye İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Mardin Vali Vekili Birkan Tatlısöz, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla Artuklu ilçesi Zinciriye İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle Mardin genelinde lise, okul öncesi, ortaokul ve ilkokulda eğitim gören 246 bin 477 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Vali Vekili Tatlısöz, törende, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, tatili güzel değerlendirmelerini istedi.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Akan ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 246 bin 477 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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