Mardin'de 250 Bin Öğrenci Karne Aldı

MARDİN'de 250 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

MARDİN'de 250 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.



Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, kurum müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı. Sınıfları gezen Vali Yaman, öğrencilere karnelerini dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi. Vali Mustafa Yaman, "Yavrularımıza, gençlerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.



Karnelerini alan öğrencilerin çok mutlu olduğunu dile getiren Yaman, "250 bin öğrencimiz ve 12 bin öğretmenimiz bugün itibariyle yarıyıl tatiline girmiş durumdalar. Öğrencilere ödev verilmedi. Bundan dolayı öğrenciler hem ikinci dönem için dinlenme ve hazırlık dönemi geçirecekler hem de yakınlarını görecekler, oyunlar oynayacaklar" diye konuştu.



- Mardin

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