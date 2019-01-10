Son Dakika Haberleri: Mardin'de 26 Bin 400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 26 Bin 400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

11 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 26 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Mardin'de 26 Bin 400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 26 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince 'Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kapsamında' çalışmalara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 10 Ocak 2019 günü yapılan uygulama sırasında durdurulan tır içerisinde yapılan aramalarda, 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü olan bir şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütünün finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

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