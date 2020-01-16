Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü - Son Dakika

Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

6 saat önce

Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldüMARDİN'de evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

MARDİN'de evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin'de yaşayan Şehriban Çatı'nın evinden sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Çatı'nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı'yı kanepede hareketsiz halde buldu. Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çatı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.'yi gözaltına aldı.

Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]