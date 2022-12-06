3 ailenin adliye önündeki kavgası feci bitti: 12 yaralı var, 7 kişi gözaltında - Son Dakika
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3 ailenin adliye önündeki kavgası feci bitti: 12 yaralı var, 7 kişi gözaltında

06.12.2022 17:32

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralanırken, 7 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde meydana gelen olayda Yüksel, Sungur ve Birleşik aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu.

Kavga sonrası olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA
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Kızıltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ailenin adliye önündeki kavgası feci bitti: 12 yaralı var, 7 kişi gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 ailenin adliye önündeki kavgası feci bitti: 12 yaralı var, 7 kişi gözaltında - Son Dakika
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