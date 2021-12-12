Üye Girişi
MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI

12.12.2021 15:50

MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Emine Cankurt (58) öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Emine Cankurt (58) öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 AC 501 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen 47 M 1509 plakalı minibüse yandan çarptı, ardından minibüsün arkasından gelen 35 EAS 22 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan Emine Cankurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisine devam edilen 5 yaralıdan Abdulaziz Cankurt'un (64) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Minibüs, Midyat, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu 15:50 Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu

Son Dakika Haberleri
15:50 Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş
15:49 Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu
15:35 Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş         
15:51
Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın         
15:37
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 15:58:03. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement