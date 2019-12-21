Son Dakika › Güncel › Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu-ek - Son Dakika
Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu-ek
6 saat önce
Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu-EK.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu-EK
Son Dakika Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı Mardin'de 2 gündür kayıp olan çift aranıyor İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu