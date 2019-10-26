Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." dedi.

Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Harire Şenliği"nde belediye ekipleri, Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısı ve cevizli sucuk hazırladı.

Şenlikte, Yaman vatandaşlarla halay çekti, katılımcılara tatlı ikram etti.

Yaman şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin her yıl süreceğini belirterek, yerel yöneticilerin kültür ve sanat etkinlikler ve sosyal projelerle şehrin her yerinde olması gerektiğini söyledi.

"31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." diyen Yaman, bundan sonra yargı önünde hesap vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman, şöyle konuştu:

"Bizim zamanımızda yapılan ihaleleri 8 katı ücretle verdiler. Para ortada yok, mal ortada yok, hiçbir şey yapılmamış sadece ve sadece ağlaya ağlaya televizyon televizyon gezdiler, algı yapmaya çalıştılar. Şimdi görüyorsunuz halkın yüzü gülüyor, sokaklarımız dolu, bütün otellerimiz yüzde yüz dolu. 10 bin yatağımızdan bu hafta bütün otellerimiz tamamen dolu. İnşallah bundan sonra da bu şehir hep böyle gülmeye devam edecek."

Desteklerle Mardin'i Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını aktaran Yaman, "Mesai arkadaşlarımızla 'Sizin için çalışıyoruz.' diye sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu göreve devam ediyoruz inşallah. Allah yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin. Allah sizleri hep mutlu etsin." ifadelerini kullandı.



Şenliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve davetliler katıldı.