Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan üç belediye başkanının yerine kayyum atandı
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Gözaltına alınan üç belediye başkanının yerine kayyum atandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi'nin yönettiği 3 belediyeye kayyum atadı. Yerlerine kayyum aranan başkanlar, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmıştı.

Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine görevlendirme yapıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

TEDBİR OLARAK UZAKLAŞTIRILDI

Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.

YERLERİNE KAYMAKAMLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan üç belediye başkanının yerine kayyum atandı
Halkların Demokratik Partisi, Mazıdağı, Mardin, Savur, Politika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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