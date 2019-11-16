Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı - Son Dakika

Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı

6 saat önce

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı, System.String[]

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. 3 ilçe belediyesine Kayyum atandı.


Mardin'in HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.


Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi. - MARDİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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