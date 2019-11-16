Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı
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Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandıMARDİN - Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:39 Kaynak: İHA
Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı
MARDİN - Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. 3 ilçe belediyesine Kayyum atandı.
Mardin'in HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.
Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.
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