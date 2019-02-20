Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 Kişinin Öldüğü Kazaya Sebebiyet Veren Şoför Tutuklandı

Mardin'de 3 Kişinin Öldüğü Kazaya Sebebiyet Veren Şoför Tutuklandı

39 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.

Mardin'de 3 Kişinin Öldüğü Kazaya Sebebiyet Veren Şoför Tutuklandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.

İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, fazla yolcu taşımak ve kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan sürücü A.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, 3. Sayfa
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