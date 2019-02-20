Mardin'de 3 Kişinin Öldüğü Kazaya Sebebiyet Veren Şoför Tutuklandı
39 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.
İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, fazla yolcu taşımak ve kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan sürücü A.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MARDİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:04 Kaynak: İHA
Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı
Müzik Sesinden Rahatsız Olan Baba, Oğlunu Silahla Öldürdü
Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı
Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti