Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.

Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

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