Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
45 dakika önce
Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, 3'ü de leş olarak alındı" ifadesini kullandı.
Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:15
Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon AK Partili isimden HDP'ye, PKK çağrısı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun Nazlı Çelik, şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu! Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi