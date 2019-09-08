Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

45 dakika önce

Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mardin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, 3'ü de leş olarak alındı" ifadesini kullandı.


Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşamını yitirmişti.

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Mardin, Ömerli, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:15 
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