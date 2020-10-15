Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek - Son Dakika

Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek

15.10.2020 15:31
Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'de hayata geçirilecek üç projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'de hayata geçirilecek üç projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve teknik personel katıldı.

Diyarbakır Kapı Otopark Projesinin bitirilip hizmete sunulması, Dikey Bahçe Projesinin revize edilerek hizmete açılması ve Orta Refüj Sulama Sistemi Projesinin tamamlanması konularının ele alındığı toplantıda Demirtaş, "Bu üç projeyi en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Bu projelerin önemine değinen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Kapı Otopark Projesini bitirip hayata geçirdiğimizde tarihi Mardin'in trafik problemini tamamen ortadan kaldıracağız, vatandaşlarımız ve ilimize gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gezebilecekler. Dikey Bahçe Projemizi de revize edeceğiz. Bahçe boyunca ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tarihi yapılar ve belirli noktalarımızın siluetleri bulunacak. Böylece ilimizi ziyaret edecek misafirler Dikey Bahçe Projemizde bir nevi gezi rehberi ile karşılaşıp daha fazla bilgi sahibi olacak. Üçüncü projemiz ise Orta Refüj Sulama Sistemi Projesi. Bu projemiz bittiğinde hem orta refüjlerimiz hem de yol kenarında bulunan ağaçlarımız sulanmış olacak. Böylelikle şehrimiz daha yeşil bir görüntüye kavuşacak ve oluşabilecek kazaların da önüne geçmiş olacağız."

Mahmut Demirtaş, Diyarbakır, Mardin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler
Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı         
16:01
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz         
14:47
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei