Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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