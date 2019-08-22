Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

39 dakika önce

MARDİN'in Savur ilçesi kırsalında jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MARDİN'in Savur ilçesi kırsalında jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Jandarma, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:35 Kaynak: DHA
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