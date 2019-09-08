Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Mardin'de 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan bölgesinde özel harekat polisleri, korucular ve jandarma özel harekat tarafından gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

Mardin'de 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan bölgesinde özel harekat polisleri, korucular ve jandarma özel harekat tarafından gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu ve Korucu Latif Emen'in ağır yaralandığı Şafak 127 operasyonu havadan ve karadan güvenlik güçleri tarafından sürüyor. Operasyonda dün gerçekleşen saldırının faili olan 3 teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği öğrenilirken, birçok barınak ve yığınağın imha edildiği öğrenildi. Bölgede operasyon hava ve kara destekli devam ediyor.

Ömerli, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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