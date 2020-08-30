Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş'ın Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okunduğu törene AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:49 - Kaynak: AA
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