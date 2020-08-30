Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş 'ın Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur