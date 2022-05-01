Mardin'de 300 çocuğa bayramlık giysi yardımı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de Umut Kervanı Vakfı tarafından 300 yetim çocuğa bayramlık giysi desteği sunuldu.

Umut Kervanı Vakfı İl Başkanı Fatih Akman, ramazanda her gün farklı çalışmalarla yürüttüklerini, bu çalışmalarla ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocukların yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Akman, gönüllüler ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, hayırseverlerin katkı ve destekleriyle 300 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye ettiklerini belirtti.

Onların yüzünü güldürmenin kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Akman, "Rabb'im katkı sunan hayırseverlerden ve çaba gösteren üye ve gönüllülerimizden razı olsun. Ayrıca kent merkezi ve tüm ilçelerde 650 çocuğa bayram harçlığı dağıttık. İhtiyaç sahibi 300 ailemize de bayram şekeri ulaştırdık. Bayramımız şimdiden mübarek olsun." dedi.