Son Dakika Haberleri: Mardin'de 350 Kilogram El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

Mardin'de 350 Kilogram El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

27 dakika önce

Mardin'de 350 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildiMARDİN - Mardin'de 350 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de 350 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

MARDİN - Mardin'de 350 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 13- 14 Aralık tarihleri arasında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesi kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, 350 kilogram patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 50 adet elektrikli fünye, 1 adet konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi, ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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