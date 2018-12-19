Mardin'de 350 Kilogram El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

Mardin
'de 350 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
MARDİN - Mardin'de 350 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 13- 14 Aralık
tarihleri arasında Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Dargeçit
ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin
ilçesi kırsal Gürün
, Düzce
ve Çalıköy mahallelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, 350 kilogram patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof Piyade
Tüfeği, 50 adet elektrikli fünye, 1 adet konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi, ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.