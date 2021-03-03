Mardin'de 36 yıl önceki cinayetin faili yakalandı - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, 1985 yılında tasarlayarak adam öldürme suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesinde ikamet eden 1985 yılında meydana gelen 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.A.K., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.A.K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN