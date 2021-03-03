Mardin'de 36 yıldır aranan hükümlü operasyonla yakalandı - Son Dakika

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı

"Kiraz"ın dramı bitmiyor! Bu kez de dayakla fuhşa zorlayan zanlıların akrabaları ölümle tehdit ediyor