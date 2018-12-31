Son Dakika Haberleri: Mardin'de 4 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 4 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de 4 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında Artuklu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde bir şahsa ait muhtelif markalarda 4 bin 70 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olayın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilerek, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:54 Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:28:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 4 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]