Mardin'de 4 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin
'in Artuklu
ilçesinde yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Aralık
2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan 'Türkiye Huzur
ve Güven Uygulaması' kapsamında Artuklu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde bir şahsa ait muhtelif markalarda 4 bin 70 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olayın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilerek, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:54 Kaynak: İHA
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