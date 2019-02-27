Son Dakika Haberleri: Mardin'de 4 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 4 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de 4 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Nusaybin istikametinden Midyat istikametine seyir halinde olan C.O. yönetimindeki 34 YR 2194 plakalı otomobil, durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, farklı markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el konuldu.

Jandarma trafik ekiplerince suçta kullanılan 34 YR 2194 plakalı araç 15 gün trafikten men edilirken, şoför hakkında işlem başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaralı Adam, Sırtına Saplanan Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi

İki Aile Arasında Yaşanan Arazi Tartışması Kanlı Bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 4 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]