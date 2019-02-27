Mardin'de 4 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Nusaybin
istikametinden Midyat istikametine seyir halinde olan C.O. yönetimindeki 34 YR 2194 plakalı otomobil, durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, farklı markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el konuldu. Jandarma
trafik ekiplerince suçta kullanılan 34 YR 2194 plakalı araç 15 gün trafikten men edilirken, şoför hakkında işlem başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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