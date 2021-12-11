Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

Jandarma ekipleri, tır şoförü olduğu öğrenilen Sabri C'yi Yumurcak Mahallesi yakınlarında bir araçta yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Bağrıbütün köyünde 4 çocuk annesi Cahide C'ye, eşi Sabri C. tarafından silahla ateş açıldı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, yaklaşık 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından silahla öldürüldü.

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