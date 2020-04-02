Mardin'de 4 dilde "Evde kal" çağrısı
13 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinde Nusaybin Belediyesi tarafından esnafın katılımıyla yapılan klipte 4 dilde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde hazırladığı projeye katılan esnaflar Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal Nusaybin" çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:22 Kaynak: AA
Son Dakika Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı