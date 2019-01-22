Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı
58 dakika önce
Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.
Mardin
'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı
tarafından terör örgütü bağlantısı olduğu iddiası ile görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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