Son Dakika Haberleri: Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı

Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı

58 dakika önce

Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü bağlantısı olduğu iddiası ile görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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