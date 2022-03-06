Mardin'de 4. Gençlik Bilgi Kampı başladı - Son Dakika
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Mardin'de 4. Gençlik Bilgi Kampı başladı

06.03.2022 11:12
Mardin'de 4. Gençlik Bilgi Kampı başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 4. Gençlik Bilgi Kampı eğitimleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 4. Gençlik Bilgi Kampı eğitimleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, gençlere yönelik gençlik kampı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda öğrencilerin hem gezebileceği hem de birçok alanda bilgi sahibi olacağı kampta eğitimlere başlandı.

Kampa katılan öğrencilere tarih, sosyoloji, edebiyat, resim, sinema ve astronomi eğitimleri verilecek.

Gençler, kampta eğitim gördükten sonra gezi turuna katılıp ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim kampına katılacak.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayşenur Günel, kamp eğitimlerinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyledi.

Gençlerin, eğitim sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kamplara gideceklerini belirten Günel, "Gençler kampta 3 gün geçiriyor ve geldiklerinde derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 ayda bir düzenliyoruz. Bu dördüncü olacak. Bunu da deniz kenarında yapmayı planlıyoruz. Başvurularımız yüksek oluyor. 200'e yakın başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sinem Meraler, kampa katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gezilerde çeşitli etkinlikler oluyor. Şehirleri ve tarihi mekanları geziyoruz. Eğitimlerden memnunuz." dedi.

Muhammed Ekin Erkınay ise kampta güzel aktiviteler olduğunu ve eğitimlerden memnun kaldıklarını aktararak, merkezde ayrıca üniversite sınavına hazırlık kursuna katıldığını kaydetti.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sosyoloji, gençlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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