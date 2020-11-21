Mardin'de 4 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
21.11.2020 09:28
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan uyuşturucuya geçit vermiyor. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
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