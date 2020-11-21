Mardin'de 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21.11.2020 09:37
Mardin'de 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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