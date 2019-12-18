Mardin'de 4 pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda, aralarında terör örgütünün sözde GAP-Rıha Fırat eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli anti tank roketatarın yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlere yardım sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Derik ilçesi kırasında 'Şafak-130 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik' operasyonu başlatıldı. Dün sürdürülen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride 1 milyon TL ödülle aranan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir, 'Deniz Amed' kod adlı Mustafa Görenç ile birlikte 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İSVEÇ MENŞELİ 8 ANTİ TANK ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lıların kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada İsveç menşeli 8 adet A-4 anti tank roketatar, 3 Kalaşnikof tüfeği, M-16 tüfeği, tüfeklere ait fişek, el bombaları, gece görüş dürbünü, termal elbiseler, şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında terör örgütüne yardım yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.