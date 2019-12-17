Son Dakika › Güncel › Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
6 saat önce
TURUNCU LİSTEDEİçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
TURUNCU LİSTEDE
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
ANKARA,
Son Dakika Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti