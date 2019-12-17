Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 saat önce

TURUNCU LİSTEDEİçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı.

Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

TURUNCU LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA,


Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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