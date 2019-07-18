Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi
2 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:14 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına saldırı: Türk diplomat şehit oldu Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı