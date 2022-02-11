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Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi

11.02.2022 17:01
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 420 adet tarihi eser, 86 adet uyuşturucu hap ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 420 adet tarihi eser, 86 adet uyuşturucu hap ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 151 adet bakır ve bronz sikke, metalden yapılmış ok ucu, mızrak ucu, kandil, sürahi, buhurdan, ikona ve heykelcik, Neolitik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 127 adet çeşitli formlarda pişmiş toprak seramik kap olmak üzere toplam 420 adet tarihi eser, 86 adet ecstasy hap ve farklı çaplarda 4 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.

(Kübra Nur Atik - Selman Güneş-İHA)

Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi
Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi

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Cumhuriyet, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de 420 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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