Mardin'de 434 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı - Son Dakika

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin Temsilciliği, kasım ayı içerisinde 434 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Mardin Umut Kervanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hadi Çakar, yeni tip koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

59 bin 550 lira değerindeki ayni ve nakdi yardımı 434 aileye ulaştırdıklarını kaydeden Çakar, şöyle konuştu:

"Kasım ayında hayırsever kardeşlerimizin bize ulaştırdıkları bağışları Mardin Umut Evi Projesi çerçevesinde 274 aileye 51 bin lira değerinde giyim paketi ulaştırıldı. 34 aileye 850 lira değerinde ekmek paketi, 25 aileye bin 350 lira değerinde ayakkabı yardımı yapıldı. Ayrıca hayırseverlerimizin bağışlarıyla Afrika'da 100 kişiye bin 500 lira değerinde sıcak yemek verildi. Yine 4 bin 850 değerinde Bangladeş'te su kuyusu için açıldı. Rabbim katkısı olan hayırseverlerimizden ve faaliyetlerin mutfağında ter döken üye ve gönüllülerimizden razı olsun."