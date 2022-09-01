Mardin'de Kasımiye Millet Bahçesi yapılacak

Mardin'de 45 bin 89 hektar alanda kurulacak Kasımiye Millet Ormanı için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim töreninde 81 ile 81 millet ormanı kurulacağı müjdesinin ardından çalışmalarına Mardin'de başlanan Millet Ormanı Projesi'nde Ankara ile eş zamanlı olarak proje hazırlığı yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında belediyede, "81 ile 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'e kazandırılacak Kasımiye Millet Ormanı içerisinde yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları bulunuyor.

Toplantıda millet ormanı içerisinde vatandaşların rahat nefes alabileceği bir alanın oluşturulması için de görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Vekili Abdulbaki Turğut, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve diğer ilgililer katıldı.