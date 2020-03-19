Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi - Son Dakika

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Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi
6 saat önce
MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.
MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.
Artuklu Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında bir iş yerine denetim yaptı. Denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirdi. Kolonyalara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
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