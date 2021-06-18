MARDİN'DE 5 BİN OSB ÇALIŞANI AŞILANACAK - Son Dakika

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 200 fabrikada çalışan yaklaşık 5 bin işçiye koronavirüs aşıları mobil sağlık ekiplerince uygulanmaya başlandı.

Mardin OSB'deki fabrikalarda çalışan yaklaşık 5 bin işçinin aşılanmasına başlandı. OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, aşı uygulamasının 7 sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, 'OSB'ye gelen 7 sağlık ekibi, firmalarda çalışan personel ve çalışanlara Biontech aşısı yapmaya başladı. Randevu ve sıra olmadığı gibi fabrikalarda iş kaybının da önüne geçilmiş oldu. OSB'deki fabrika ve firmalarda 5 bin dolayında çalışanımız var. Sağlık ekipleri günde ortalama 300 kişiyi aşılıyor' dedi.

Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Mert İlhan ise, "Aşı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kent genelinde 7 ekiple, günde ortalama 300 kişiye aşı yapıyoruz. OSB çalışanlarını en kısa sürede aşılamak için canla başla çalışıyoruz. En geç iki haftada OSB'yi tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.