Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

09.06.2022 12:16
Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 22 gün önce meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 22 gün önce meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

18 Mayıs 2022 tarihinde, Sümer Mahallesi mevkiinde M.B.D. idaresindeki 47 LB 863 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki Fiat marka 47 AAY 387 plakalı otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı. Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınmıştı. Bugün yaralılardan tedavi altında Fehime Demir, 22 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirerek hayatını kaybetti. - MARDİN

Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 5 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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