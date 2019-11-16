Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar
Son Dakika Güncel Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar - Son Dakika

Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı biri telef oldu.

Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı biri telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Gıranavas Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunu kullanan vatandaşlar lağım çukurundaki mazgal borusundan köpek seslerini duyunca Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna inerek ağzı bağlı çuvalı çıkardı. Bir biri içerisine geçirilmiş ağzı kapalı iki çuval içerisindeki 5 köpek yavrusuna ulaşan itfaiye ekipleri 4 köpek yavrusunu kurtarırken 1 köpek yavrusunun telef olduğunu gördü. - MARDİN

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar
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