Mardin'de 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması kapsamında bir aracı durdurdu.



Sürücünün üst aramasında, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek bulundu.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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