Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor.
Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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