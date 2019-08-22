Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından Mardin'in Savur ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sürüyor.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:38 Kaynak: AA
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